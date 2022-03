Sciopero l'8 marzo, disagi per i trasporti

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Sono previsti disagi per i trasporti l'8 marzo in concomitanza con lo sciopero generale di tutte le categorie.

Atm ha spiegato che le metropolitane sono garantite e che ci potrebbero essere disagi dopo le 18 mentre per tram e bus ci potrebbero essere problemi fra le 8:45 e le 15 e a partire dalle 18.

In concomitanza con lo sciopero generale, la rappresentanza sindacale unitaria di Trenord ha indetto uno sciopero aziendale.

Di conseguenza ci potranno essere limitazioni e cancellazioni dei treni regionali, suburbani e anche del Malpensa Express.

Nelle fasce orarie fra le 6 e le 9 e fra le 18 e 21 saranno circolanti i treni che sono nella lista delle corse garantite.

Nel caso del Malpensa Express sarà presente un servizio di autobus sostitutivi senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. (ANSA).