Covid: presidente Lombardia Fontana positivo

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è risultato positivo al Covid in esito al periodico tampone di controllo. Lo comunica una nota di Palazzo Lombardia, spiegando che il presidente, in isolamento nella propria abitazione, "non ha sintomi, sta bene e prosegue la sua attività istituzionale da remoto".

Rinviati gli appuntamenti esterni della prossima settimana, salvo la possibilità di seguirli attraverso i canali online.

(ANSA).