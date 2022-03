Andrea Monesi a Identità Golose Milano

Andrea Monesi, chef trentenne patron della Locanda di Orta a Orta San Giulio (Novara) è protagonista di due serate all’hub di Identità Golose Milano in via Romagnosi. Venerdì 4 e sabato 5 marzo dunque un’occasione unica per gustare i piatti, apprezzare la tecnica ed entrare nella creatività gastronomica del giovane chef che ha conquistato - nel 2018 - la stella Michelin nel suo ristorante gourmet.

A Identità Golose Milano, Monesi sbarca con un menù di cinque portate che rappresenta la sua filosofia del gusto e il suo modo di interpretare l’alta cucina, a cavallo fra le radici piemontesi, gli influssi francesi e la tradizione veneta appresa dalla nonna materna. Cinque le portata servite a partire da un divertente amuse bouche che da il là al percorso con un piatto sorprendente quanto interessante: La Capasanta che voleva essere grigliata dove consistenze e sapori sono ricreati e riproposti in un sensazionale crescendo gustativo.

Solidità insieme ad eleganze e tradizione sono le caratteristiche del primo piatto le Tagliatelle ai 37 tuorli, ragù d’anatra, arancia. Preparate come vuole la ricetta originale piemontese della pasta fatta in casa sono un ricco concentrato di sapori delicati e freschi. Nel Vitello dry aged 90 giorni, barbabietole e cipolla caramellata si ritrova la personalità del taglio di carne nobile, esaltato dalla cottura e abbinato ad elementi vegetali acidi e dolci che ne completano il palato. Per concludere il dessert White Rose un bianco scrigno di passione dolce da assaggiare prima con gli occhi, per la sua raffinata composizione, e poi con il cucchiaio per apprezzare il cioccolato, la rosa, il litchi e la vaniglia.