Ucraina: Segre, mai avremmo immaginato questo in Europa

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "In giornate come queste ultime, tv e giornali ci riportano a qualcosa che non avremmo mai neanche immaginato lontanamente in Europa, non avremmo immaginato di sentire così vicino a noi il rombo dei cannoni, case distrutte, le persone che piangono e muoiono". Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, nel corso dell'evento 'Mai più genocidi, il comandamento morale di Giusti', promosso dall'associazione Gariwo a Milano in occasione della Giornata dei Giusti.

"Io ho pensato ai quattro cavalieri dell'apocalisse, perché cosa ci manca ancora? La pandemia l'abbiamo avuta, la guerra, l'odio, la morte, la fame", ha concluso. (ANSA).