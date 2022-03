Ucraina: 12 bimbi malati oncologici in 3 ospedali lombardi

(ANSA) - PAVIA, 03 MAR - "E' un raggio di luce nel buio cupo della guerra". Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha commentato con soddisfazione l'arrivo di 12 piccoli pazienti oncologici ucraini che, dopo aver lasciato l'ospedale di Kiev dove dall'inizio della guerra vivevano in una cantina in condizioni precarie, oggi sono stati accolti in tre ospedali lombardi dove verranno curati. Al San Matteo di Pavia sono giunti oggi pomeriggio 4 bambini, tra i 7 e i 17 anni, è stasera ne arriveranno 2 più piccoli. All'Istituto Tumori di Milano, dopo l'accoglienza oggi di una ragazzina di 15 anni e un ragazzino di 13 anni; stasera arriverà un altro bambino.

All'ospedale Del Ponte di Varese questa sera arriveranno altri tre bambini. Sono tutti accompagnati dalle loro mamme. Sono arrivati in Italia grazie ad un corridoio umanitario organizzato dalla Fondazione Soleterre in collaborazione con Regione Lombardia e l'Areu. Al loro arrivo sono stati stati accolti da una psicologa ucraina che, parlando nella loro lingua, li aiuterà ad inserirsi meglio.

"Dal primo giorno del conflitto ci si è attivati per un solo obiettivo: portare fuori dall'inferno dei bombardamenti i piccoli pazienti oncologici ucraini - ha spiegato Fontana nel corso della conferenza stampa svoltasi oggi pomeriggio al San Matteo di Pavia -. Siamo in contatto con il Governo per la realizzazione di un ospedale da campo al confine dell'Ucraina, presumibilmente in Romania, in grado di offrire assistenza il più vicino possibile alle zone di guerra".

"Questi piccoli pazienti - ha ricordato il presidente di Soleterre, Damiano Rizzi - hanno percorso 2.255 chilometri. Abbiamo creato un corridoio umanitario per farli uscire dalla capitale ucraina e toglierli dalle bombe. Tutti i pazienti sono stati evacuati con il personale sanitario e i loro genitori. Un viaggio stremante, con i primi 800 chilometri percorsi in treno, bus e persino a piedi, durante il quale sono state sempre garantite le cure. Abbiamo ottenuto permessi speciali per prenderli nella notte al confine polacco saltando 30 ore di fila d'attesa in ragione delle loro condizioni di salute precarie. Ora tutti i pazienti provenienti dai centri oncologici di Kiev si trovano all'ospedale pediatrico di Leopoli e da lì verranno trasferiti alle diverse strutture europee che hanno offerto disponibilità all'accoglienza, in primis la Polonia".

Nei prossimi giorni altri bambini sofferenti per malattie oncologiche potrebbero arrivare nelle strutture sanitarie lombarde: "Noi siamo a disposizione, per una missione umanitaria di tale importanza.", ha garantito Attilio Fontana.

I piccoli pazienti accolti oggi al San Matteo di Pavia sono in buone condizioni, tranne uno reduce da un'operazione toraco-addominale effettuata una decina di giorni fa: "Viene seguito nella nostra chirurgia pediatrica - ha spiegato Marco Zecca, primario di oncoematologia pediatrica - mentre gli altri sono in reparto da noi. Il nostro compito sarà ora quello di curarli e di far sentire loro tutto l'affetto possibile".

Di fronte al possibile arrivo in Lombardia di 100mila profughi in fuga dall'Ucraina, il presidente Fontana non ha voluto sbilanciarsi: "E' un calcolo fatto sulla cifra di un milione di profughi che potrebbero giungere in Italia. Ci auguriamo che la guerra possa cessare al più presto e non si debba affrontare un'emergenza di tali proporzioni. Noi comunque ci faremo trovare pronti".(ANSA).