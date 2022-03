Spaccio con base in ristorante, 6 arresti

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Sei persone sono state arrestate, nelle province di Milano, Monza e Varese, dai Carabinieri di Milano, nell'ambito di una indagine sullo spaccio di droga che ha portato al sequestro di 16 chili di cocaina e all'individuazione di un ristorante come base logistica del gruppo.

"I Carabinieri della Compagnia di Legnano - si legge in una nota - hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal gip di Busto Arsizio (Varese), nei confronti di 6 persone, 3 cittadini albanesi (di essi 2 già detenuti in Italia) e 3 cittadini italiani, tutti pregiudicati, responsabili a vario titolo di traffico e spaccio di ingenti quantità di sostanza stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina nelle province di Milano e Varese".

L'indagine, condotta anche mediante attività tecniche di intercettazione telefonica e video, è stata avviata nel settembre 2020 e ha consentito di individuare il presunto gruppo criminale che si sarebbe avvalso, per lo stoccaggio della sostanza, di appartamenti e box non riconducibili ai reali utilizzatori, nonché di un'attività di copertura, ovvero un ristorante di San Giorgio su Legnano (Milano), nella disponibilità di una parente del principale indagato, e secondo le accuse base operativa e centro degli affari illeciti. (ANSA).