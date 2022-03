Pregliasco: 'Ricevuta busta con proiettile e minacce'

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "Stamane ho ricevuto, alla sede dell'Università statale di Milano, una busta contenente un proiettile e una lettera di minacce indirizzate a me e alla mia famiglia". Lo denuncia il virologo Fabrizio Pregliasco, della stessa Università statale di Milano. "Nell'ultimo periodo ho ricevuto altre minacce ed anche telefonate notturne. Ho avvertito subito la Digos. Nella lettera - afferma il virologo - mi accusano di uccidere i bambini a causa del vaccino anti-Covid, che viene definito 'neurotossico'". La busta, conclude il virologo, "conteneva un proiettile non troppo grande, e la minaccia di sparare nelle gambe e nella pancia a me, ai miei figli e familiari".

"Ferma condanna per l'infame gesto" è stata espressa dal presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli.

