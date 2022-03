Controlli dei Carabinieri alla Bicocca, un denunciato

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Questa mattina, a Milano, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario nel quartiere "Bicocca", i carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte, con il supporto di personale di altre compagnie, hanno controllato 96 persone e tre veicoli. I militari hanno anche denunciato per porto abusivo di armi un 17enne italiano, studente, incensurato.

Il ragazzo aveva con sé una katana con lama di 26 cm mentre si trovava in compagnia di amici all'interno dello skatepark di via Chiese. (ANSA).