Al Museo del '900 in mostra gli sconfinamenti di Scaccabarozzi

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - S' intitola 'Progettare, sconfinare' la mostra personale di Antonio Scaccabarozzi visitabile fino al 29 maggio al museo del Novecento di Milano.

Il motivo è che progettare e sconfinare sono due degli elementi essenziali della ricerca artistica del pittore nato a Merate, nel Lecchese, nel 1936 ma che ha avuto esperienze importanti a Parigi, Londra, nei Paesi bassi, prima di tornare a Milano - si era trasferito nel quartiere delle Botteghe di Sesto San Giovanni - e nella sua Brianza.

L'esposizione nello spazio degli Archivi, curata da Gabi Scardi, mostra un excursus dei suoi lavori che indagano lo spazio e le potenzialità dell'arte dai primi cicli incentrati sul punto come nucleo della struttura del quadro. 'Superfici modulate', 'Fustellati', 'Prevalenze' sono cicli a cui seguono 'Delimitazioni', 'Iniezioni' e 'Quantità', una ricerca sulla quantità del materiale pittorico in rapporto a quella della superficie del quadro.

Proprio per le Quantità Scaccabarozzi comincia ad utilizzare come base il polietilene trasparente: un materiale che aveva già in precedenza sperimentato, ma che acquista da qui in poi centralità. Le opere sono realizzate con grandi pennellate, mentre i bordi dei dipinti, all'inizio lineari e conclusi, progressivamente si sciolgono prendendo l'andamento delle pennellate stesse sui quattro lati. Nei successivi 'Ekleipsis' e 'Banchise' l'artista sconfina, pittura e supporto coincidono: il polietilene diventa centrale, sensibile alla luce e a qualsiasi movimento d'aria diventa la stessa opera d'arte. Importante anche in 'Cancelletti' e 'Barriere' di cui è in mostra una installazione immersiva. 'Velature' segnano invece un ritorno alla pittura. Nella mostra, realizzata con l'associazione Archivio Antonio Scaccabarozzi e in cui sono presenti opere di collezioni private mai esposte, c'è però spazio anche alle digressioni come le elaborazioni fotografiche e la pittura sui fogli di giornale. Durante la mostra, considerando la sensibilità dell'artista per il tema delle differenti modalità, mentali e visive, di percezione della realtà, saranno organizzati laboratori in collaborazione con l'Associazione Archivio Scaccabarozzi e l'Istituto dei Ciechi di Milano.

(ANSA).