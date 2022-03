A Giardino Giusti Milano cerimonia in solidarietà Ucraina

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - La decima edizione della Giornata dei Giusti a Milano si è svolta in solidarietà con il popolo ucraino. La cerimonia di scoprimento delle nuove targhe al Giardino dei Giusti, dedicate a coloro che hanno lottato per la libertà e contro i genocidi e le intolleranze, si è aperta con un pensiero per i giovani dell'Ucraina e quelli della Russia che scendono in strada a protestare contro la guerra.

"Il nostro pensiero va a tutti i ragazzi ucraini che volevano una vita di democrazia e di libertà e si sono ritrovati in un inferno per una guerra non decisa da loro - ha sottolineato Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Gariwo che custodisce il Giardino dei Giusti di Milano -. E ai ragazzi russi che sono stati arrestati perché stavano protestando contro la guerra. Questi ragazzi sono pronti a soffrire e a sacrificarsi per valori alti che segnano il nostro essere uomini su questa terra. I ragazzi di Kiev la loro battaglia l'hanno già vinta, oggi essere europei significa essere tutti ucraini".

(ANSA).