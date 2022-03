Libri: 'Drive', cosa davvero guida la nostra motivazione

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Da pochi è giorni disponibile nelle librerie e online 'Drive' di Daniel Pink, autore che si occupa di impresa, lavoro e creatività e che ha scritto per numerose testate, fra cui Wired e New York Times.

'Drive' è stato un best seller, pubblicato anche in Italia più di dieci anni fa, ed è poi diventato introvabile, ma Joshua Volpara con la sua casa editrice milanese Ayros ha fortemente voluto ripubblicarlo poiché ancora oggi il libro offre la chiave fondamentale per comprendere il mondo del lavoro.

'Drive' mostra il divario fra ciò che la scienza conosce da tempo e il principio che ancora governa organizzazioni di ogni genere, dalla famiglia all'impresa. Non sono le motivazioni estrinseche (le ricompense materiali, gli incentivi in denaro) a motivare le persone. Gli elementi che guidano la nostra motivazione sono piuttosto l'autonomia, il profondo bisogno umano di imprimere una direzione alla propria esistenza, e la competenza, il saper fare le cose e saperle fare sempre meglio.

Né il bastone né la carota possono motivare realmente le persone perché le reali motivazioni sono esclusivamente "intrinseche".

L'editore ha affidato la prefazione del libro a Francesco Frugiuele, che è stato un manager e ha ricoperto la carica di CEO in alcune aziende internazionali. Sul campo ha imparato cosa non funziona più nell'approccio manageriale e, convinto che servisse qualcosa di diverso per le aziende italiane, ha fondato nel 2019 Kopernicana, che ha lo scopo di aiutare gli enti e le imprese a gestire la complessità provocata dal cambiamento, supportando le persone all'interno delle organizzazioni nel trovare strumenti e soluzioni per affrontarlo. (ANSA).