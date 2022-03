Covid: in Lombardia 4.713 nuovi casi e 23 decessi

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Con 66.344 tamponi effettuati è di 4.713 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 7,1% (ieri era al 6,7%). Il numero dei ricoverati è in lieve aumento nelle terapie intensive (+1, 98) mentre è in calo nei reparti (-27, 980). Sono 23 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 38.654. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.572 casi (di cui 706 in città), a Bergamo 271, a Brescia 575, a Como 250, a Cremona 186, a Lecco 119, a Lodi 106, a Mantova 247, a Monza e Brianza 403, a Pavia 265, a Sondrio 80 e a Varese 427. (ANSA).