Arte: immagini dalla Pianura padana nei 'miraggi' di Alfano

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Racconta della Pianura padana ed emiliana con i suoi paesaggi disseminati di casolari, corti, campanili, acquedotti e tralicci, fossi fangosi ed argini 'Miraggio Inferiore', la mostra personale a Milano di Roberto Alfano che inaugurerà il 3 marzo, da ArtNoble gallery, spazio dedicato ai giovani artisti emergenti.

Curata da Piergiorgio Caserini, l'esposizione propone immagini che si ispirano ad aspetti biografici di un artista cresciuto nella Bassa Lodigiana, e che ha mosso i primi passi nella street art, rielaborate attraverso il filo rosso che lega tutta la sua produzione artistica: una fantasia e una immaginazione infantile che forgia le forme, i ritratti, le scene nelle quali si replicano segni stilizzati come decorazioni.

Così l'installazione ripercorre scene dell'adolescenza di Alfano, come se fossero filtrate dalla visiera di un casco che un giorno, sceso dalla sella della sua moto, decise di non levarsi - assieme alla tuta - per parecchio tempo: dalla baracca ai campi avvolti dalla nebbia, fino alla campagna esplorata durante le passeggiate con i suoi tre cani. Figure deformate, sproporzionate, come nei sogni dei bambini che portano in una dimensione extra terrestre, onirica. Una dimensione frutto di un approccio metodologico maturato nel contesto del laboratorio artistico-esperienziale e dal quale sono nate queste visioni che narrano i luoghi in cui l'artista, ora quarantenne è cresciuto, ossia quella provincia lombarda tra Lodi e Piacenza, negli ultimi due anni passata purtroppo alla ribalta delle cronache per la pandemia. (ANSA).