Sicurezza: a Milano -28% reati in dieci anni

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - "I reati sono sempre troppi ma sono sempre meno". Così il prefetto di Milano, Renato Saccone, sintetizza l'andamento dei reati nell'ultimo decennio nel capoluogo lombardo (escluso il 2020, non preso in considerazione per via del lockdown).

Dai 164.569 reati del 2011 si è scesi infatti nel 2021 a 116.970 con una diminuzione del 28,92%. Nella comparazione tra il 2019 e il 2021 la differenza è stata del -15,06% (da 137.709 a 116.970). (ANSA).