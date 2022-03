Nasce Blue Earth Therapeutics, società di Bracco Imaging

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - E' nata Blue Earth Therapeutics, società di Bracco Imaging, che sta costruendo una pipeline di radiofarmaci mirati di precisione, inizialmente focalizzati sul carcinoma della prostata, con l'intenzione di estendersi ad altre aree patologiche dell'oncologia.

L'innovativa tecnologica teranostica rhPSMA - spiega la società - offre potenziali applicazioni sia nell'imaging diagnostico che nel trattamento dei pazienti affetti da carcinoma prostatico. La nuova società "ha diritti esclusivi a livello mondiale per le applicazioni terapeutiche della tecnologia radiofarmaceutica mirata all'antigene della membrana specifica della prostata (rhPSMA)".

"Siamo sempre più impegnati nella medicina di precisione - sottolinea Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente del Cda e Ceo di Bracco Imaging, specializzata nell'imaging diagnostico -. Blue Earth Therapeutics si avvarrà del supporto di tutte le competenze e le risorse di Bracco Imaging per rafforzare la sua piattaforma tecnologica ad alto valore per sviluppare radiofarmaci terapeutici innovativi per la cura dei malati di cancro. La creazione di Blue Earth Therapeutics segna per noi una svolta entusiasmante nell'affrontare i bisogni di salute ancora insoddisfatti dei pazienti di tutto il mondo".

I farmaci teranostici radio-ibridi (rh) PSMA hanno - viene spiegato - una potenziale utilità sia nell'imaging diagnostico sia nella terapia del carcinoma della prostata. Possono essere marcati con un radioisotopo diagnostico oppure terapeutico. Se approvati, questi innovativi composti sperimentali offrono la possibilità di una medicina personalizzata per gli uomini colpiti da carcinoma della prostata, indirizzando le terapie in modo specifico verso il bersaglio PSMA della malattia. (ANSA).