Appello della Caritas ambrosiana, ora raccolta fondi non di beni

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - La Caritas Ambrosiana ha invitato le varie Caritas parrocchiali a partecipare alla raccolta fondi per la popolazione ucraina aperta dal 24 febbraio, giorno dell'inizio dell'attacco russo sconsigliando "fortemente" invece di fare raccolte di "generi alimentari, medicinali, indumenti e altri materiali".

Il motivo è che "al momento - spiega la Caritas milanese in un comunicato - non è possibile assicurarne il trasporto e garantire un'effettiva distribuzione ai reali destinatari; inoltre, i costi di trasporto e le procedure doganali rischiano di rendere altamente inefficace questo tipo di sostegno.

Analoghe considerazioni, di sicurezza e logistiche, sconsigliano in questa fase l'invio di volontari".

Caritas sta anche raccogliendo le disponibilità per dare vita, se sarà necessario, a una "rete di accoglienze diffuse in appartamenti, spazi parrocchiali, locali appartenenti a istituti religiosi o a privati cittadini". Chi vuole mettere a disposizione degli spazi può scrivere all'Area Stranieri di Caritas Ambrosiana all'indirizzo stranieri@caritasambrosiana.it.

E alle Caritas parrocchiali ha anche chiesto di monitorare la presenza di profughi accolti da parenti o amici e segnalare se hanno delle necessità.

Per avere informazioni circa gli aspetti legali dell'accoglienza (permessi, ricongiungimenti familiari, minori non accompagnati) è possibile contattare il Servizio Accoglienza Immigrati (sai@caritasambrosiana.it / tel. 02.67380261) o l'Area Stranieri di Caritas Ambrosiana (stranieri@caritasambrosiana.it / tel. 02.7603711) Si può sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana con carta di credito sul sito www.caritasambrosianait, con bollettino sul conto corrente postale 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano, o con bonifico sul conto del Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 con causale: Conflitto in Ucraina. (ANSA).