Salute:ricerca, idratazione fondamentale in crescita ragazzi

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Il fabbisogno di liquidi che garantisce un'idratazione adeguata varia a seconda dell'età delle persone, ma è soprattutto durante la crescita che una giusta assunzione di acqua può facilitare lo sviluppo dei processi fisici e neurologici dell'individuo. E' quanto rileva l'Osservatorio Sanpellegrino, citando numerosi studi che dimostrano che la disidratazione può compromettere le capacità fisiche e mentali degli adolescenti.

"L'acqua ha un ruolo essenziale in ogni funzione dell'organismo e assumerne una corretta quantità fin dall'adolescenza aiuta a sviluppare questi processi in modo sano. Allo stesso tempo essa ha un'importante incidenza anche sullo sviluppo dell'attività celebrale, e se carente, riduce le prestazioni cognitive e mnemoniche, l'attenzione e influenza l'umore dei ragazzi", spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi, Biologa Specialista in Scienza dell'Alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino..

I livelli di assunzione quotidiana di liquidi raccomandati dall'EFSA sono di 1.900 ml al giorno per le ragazze e 2.100 ml al giorno per i ragazzi di età compresa tra 9 e 13 anni.

Tuttavia, secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, solo il 15% dei giovani in questa fascia d'età consuma il corretto quantitativo di acqua ogni giorno. Questo dato è stato confermato anche da studi condotti in Europa.

Come osservato su Annals of Nutrition & Metabolism, la quantità di liquidi nel corpo in età adulta è pari al 50-60% della massa corporea, livello che si consegue progressivamente con la pubertà. Fino a quando non raggiungono questo equilibrio, i ragazzi perdono giornalmente più acqua di quanta ne consumano, per questo motivo hanno un fabbisogno idrico maggiore per unità di peso.

Un deficit di acqua pari all'1-2% può causare un calo nelle prestazioni sportive. Inoltre, conclude l'Osservatorio Sanpellegrino, è dimostrato che bere adeguatamente, può portare a un miglioramento significativo delle capacità di resistenza nell'esercizio fisico non solo durante la giovinezza ma, se si mantengono queste buone abitudini, anche in età adulta. (ANSA).