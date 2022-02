Pacifico, in scena per raccontare le canzoni

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - S'intitola 'Pacifico in Studio - Dove aspettano le canzoni' il nuovo progetto di Pacifico, tornato in scena al Volvo Studio di Milano. Quattro appuntamenti per raccontare le canzoni con la 'complicità' di colleghi e ospiti. Il primo appuntamento, dal titolo 'Canzoni Fossili', è andato in scena lo scorso giovedì, mentre i prossimi sono previsti per il 10 marzo, 7 aprile e 5 maggio, sempre al Volvo Studio Milano. Ospite della Prima serata, andata sold out, Cristiano Godano, cantautore e voce dei Marlene Kuntz. "Le canzoni sono appunti sul diario delle nostre vite - ha spiegato Pacifico - e ogni canzone è la fotografia di un periodo storico, di una moda e di una società. Hanno la forza di un profumo nel risvegliarti i ricordi, anche a tradimento quando meno te l'aspetti". (ANSA).