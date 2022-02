Baby gang rapina ragazzino 13enne in Brianza

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Un 17enne incensurato di Cinisello Balsamo (Milano) è stato denunciato dai carabinieri per una rapina avvenuta ieri sera a Seveso (Monza e Brianza). La vittima è un 13enne.

Alle 23 un gruppo di una decina di giovani ha avvicinato per strada cinque 13enni. Il 17enne, di origini egiziane, dopo vari tentativi e minacce, è riuscito a portare via a uno dei ragazzini un borsello firmato intimandogli di "non dire niente a nessuno" altrimenti "ti facciamo sparire e picchiamo tuo fratello". Il gruppo si è quindi allontanato a piedi nelle strade vicine.

Il 13enne si è subito rivolto ai carabinieri che, giunti sul posto con diverse pattuglie, hanno notato nei pressi dello scalo ferroviario di Seveso-Baruccana un gruppo di ragazzi che stava entrando in stazione per prendere il treno. Tra questi hanno riconosciuto, secondo la descrizione fatta dal 13enne, l'assalitore che ha ammesso di essere il responsabile della rapina, ma di non avere più il borsello, ceduto a un coetaneo che nel frattempo era riuscito a scappare e che i militari stanno identificando.

Il 17enne è stato denunciato e riaffidato ai genitori.

