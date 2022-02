Ucraina: Cattaneo, un'Europa più forte per garantire la pace

(ANSA) - PAVIA, 26 FEB - "La guerra che si sta vivendo in Ucraina ci sconvolge. Serve più che mai un'Europa forte, che possa garantire la pace ed essere di giovamento ai nostri territori". Lo ha dichiarato questa mattina Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e già sindaco di Pavia, intervenendo all'assemblea cittadina di Pavia del MFE (Movimento Federalista Europeo). "Dobbiamo avere il coraggio di delegare di più all'Europa - ha aggiunto Cattaneo -: a confermarlo è anche la drammatica crisi che stiamo vivendo in queste ore".

Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguineti, ha auspicato "una presa di posizione chiara dell'Europa in questa crisi: dobbiamo chiederci se siamo stati davvero vicini all'Ucraina. In futuro servirà un'autentica unione federale europea: una democrazia compiuta, che però sia rispettosa delle soggettività. Va bene il progetto federalista, ma non deve scadere nell'omologazione: a indicarci la strada è la stessa Ucraina, un popolo che chiede di essere rispettato nella sua identità".

Per il professor Andrea Zatti, dell'Università di Pavia, "l'Europa deve saper tenere insieme due aspetti fondamentali, la solidarietà e la responsabilità. Questo può accadere attraverso un processo anche di natura economica che preveda il ritorno al ruolo fondamentale della Banca centrale europea, al ripristino, una volta superata l'emergenza pandemia, delle regole per gli aiuti di Stato, e alla realizzazione di un'autentica unione fiscale". (ANSA).