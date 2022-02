Ucraina: in 200 davanti a prefettura Lodi contro guerra

(ANSA) - LODI, 25 FEB - Oltre 200 persone si sono riuniti per dire no alla guerra in Ucraina, oggi dalle 16 alle 18, davanti alla prefettura di Lodi.

Sul posto gli esponenti di Cgil Lodi, Cisl Pavia e Lodi e Uil ma anche di Anpi, Auser, Emergency ed è arrivato anche il presidente del Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani Andrea Ferrari.

"Negoziare, negoziare, negoziare - ha detto a gran voce Ferrari -. Su tutto, anche sulle condizioni più difficili e sui temi più intrattabili posti dalla Russia. Dobbiamo uscire dalla politica delle sanzioni, dalla logica del colpo su colpo per ricostruire lo spazio per il dialogo e il negoziato politico. E bisogna pregare".

Sul posto anche la segretaria generale della Cgil di Lodi Eliana Schiadà. "Il nostro grido per la pace - ha spiegato - è ancora più forte. Perché qui, sul nostro territorio, abbiamo già dovuto sopportare l'offesa più dura della pandemia. Sopportare anche tutta questa preoccupazione è veramente dura". (ANSA).