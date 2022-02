Moda nello specchio di Gucci si riflette Adidas

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - In una sala completamente foderata di specchi, sfila la metamorfica collezione di Gucci, dove le righe del marchio della doppia G incontrano quelle di Adidas e l'uomo è protagonista al posto della donna, nella fashion week dedicata alle proposte per lei.

A sigillare l'inedita collaborazione con il brand sportivo, la presenza alla sfilata dell'ex tennista Stan Smith, l'uomo che ha dato il nome a un modello di sneakers tra i più indossati al mondo. Seduti vicino a lui, la popstar Rihanna con pancione in vista e il compagno Asap Rocky al suo fianco. E poi Achille Lauro ed Emma Marrone, che scherzano e si fanno selfie insieme.

In passerella, esce per prima una modella con un abito maschile, non adattato alle forme femminili, ma proprio così com'è. E poi sono quasi tutte uscite dedicate a lui, con la tuta sportiva che si innesta sul classico suit maschile in modo così naturale che sembra quasi nato così: il logo dell'Adidas sul taschino, le strisce sul fianco dei pantaloni. "Pensavo al suit maschile e a quello sportivo, è un incrocio molto desiderato anche da me - spiega il direttore creativo Alessandro Michele - in fondo la tuta è il suit più antico e chic del nostro guardaroba". (ANSA).