Locandina Confcommercio Milano, 'non bastava il covid? stop war'

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Una locandina da esporre nei negozi di Milano per dichiarare la propria contrarietà alla guerra con la scritta 'Non bastava il Covid? Stop war. Stop alla guerra in Ucraina, insieme per la pace'. E' l'iniziativa lanciata dalla Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza per i loro associati che potranno esporla in solidarietà con il popolo ucraino, come già accaduto nel 2015 in occasione degli attentati terroristici di Parigi. Un modo per "rendere visibile nei negozi e nei luoghi di lavoro l'opposizione alla guerra - come spiegato in un comunicato - una tragedia umanitaria che deve essere fermata ad ogni costo".

"Le ripercussioni per l'Europa e per l'Italia potrebbero essere gravissime - conclude la Confcommercio -, anche con gesti simbolici ognuno deve fare la propria parte per dire no a questo conflitto assurdo". (ANSA).