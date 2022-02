La sensualità emancipata di Versace

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Come un elastico teso sul punto di rilasciare la sua energia": così Donatella Versace descrive la collezione Versace per il prossimo inverno, in passerella questa sera a Milano davanti a ospiti come Kylie Minogue e indossata da un cast di modelle di varie origini e fisicità come la curvy Precious Lee e l'indiana Avanti, alla sua prima sfilata in assoluto, al fianco di top come Gigi e Bella Hadid.

Per la designer queste giovani, "incarnano perfettamente la donna Versace grazie all'attitude tipico delle nuove generazioni, diventando simbolo della diversità di genere, colore e origine. Rappresentano l'energia che caratterizza tutta la collezione basata su contrasti e tensioni". "Quella sensazione - dice Donatella - è semplicemente irresistibile per me. Apre a nuove possibilità ed è capace di far accadere qualsiasi cosa".

Timida la donna Versace non è mai stata, ma questa volta l'invito della maison è a 'lasciare sempre qualcosa da scoprire'. Non esibire, quindi, sempre e comunque la propria sensualità, ma mostrarla solo quando lo si desidera. Un inno all'emancipazione delle donne, sottolineato a fine sfilata da alcune modelle con le dita alzate verso il cielo.

Così il bustier degli abiti Atelier Versace, che è il fulcro della nuova collezione, può essere sia un'armatura - incorporato ai capispalla scultorei e all'abbigliamento sportivo - sia un accessorio provocatorio, rivelato sotto i completi aperti o intravisto sotto soprabiti oversize. E poi i nuovi completi, che sono in tweed sfilacciato, gli abiti bustier che si alternano a quelli in catene di cristallo e metallo, i capi dalla vita stretta abbinati a guanti in lattice e stivali al ginocchio o a décolleté dai tacchi in metallo. (ANSA).