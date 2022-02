La bellezza delicata di Luisa Beccaria

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Sfila in digitale la collezione per il prossimo inverno di Luisa Beccaria, presentata con un video girato nello studio di un artista. Le modelle e le ballerine si muovono lievi evidenziando delicatezza, trasparenza e stampe fiorite e impalpabili da sempre cifra del brand. Fragili abiti, camicioni e bluse dai fondi leggeri, sono via via scaldati da lupetti e pantacollant in micro fantasie coordinate e abbinati a redingote dalle silhouette minute, capispalla couture e giacche in eco-fur. La collezione, iper femminile e sofisticata, prevede chemisier, tute, cappotti e tailleur con stampe di corolle o ramage trompe l'oeil. Per la sera, abiti costruiti attraverso vaporosi strati di chiffon avorio e burgundy con applicazioni di rose e ricami 3D a cui si abbinano cerchietti imbottiti. (ANSA).