Incidenti stradali: scontro tra auto e camion, tre feriti

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Tre persone - due uomini di 46 e 38 anni e una donna di 47 - sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave, in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 16, sul tratto pavese dell'autostrada A21 in direzione Piacenza. A scontrarsi sono state un'automobile e un camion, per cause ancora da accertare.

Il ferito più grave, estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco, è stato portato con l'elisoccorso del 118 al Policlinico San Matteo di Pavia; gli altri due, in condizioni meno preoccupanti, sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale di Voghera (Pavia). La polizia stradale ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).