Gessica Notaro sfila per Elisabetta Franchi

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - L'attivista Gessica Notaro ha sfilato in passerella per Elisabetta Franchi, che l'ha voluta tra le modelle "come messaggio di positività".

In passerella anche la showgirl Sabrina Salerno e la giornalista e attrice Veronica Gentile, per dare spazio anche a "donne che hanno sempre creduto nel mio marchio". Non più solo modelle, quindi, ma a suo avviso anche "donne vere, credibili, contemporanee".

In passerella i capi icona del marchio: abiti lunghi di velluto rosso, minidress verde smeraldo con paillettes, corpetti e gonne lunghe con spacchi. (ANSA).