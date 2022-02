Alla fondazione Prada Milano nuova sala con opera di Slominski

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Dal 2 marzo 2022 alla fondazione Prada di Milano riaprono al pubblico i progetti permanenti 'Processo grottesco' di Thomas Demand, l'intervento di Robert Gober, in dialogo con i lavori di Louise Bourgeois, e 'Le Studio d'Orphée', l'atelier di Jean-Luc Godard. Inoltre sarà inaugurata una sala studio al primo piano dell'edificio Biblioteca aperta a tutti in cui l'artista tedesco Andreas Slominski ha ideato un intervento specifico dal titolo 'Die Geburt des Buches aus dem Geiste der Natur', tradotto la nascita del libro dallo spirito della natura.

Un riferimento all'opera di Friedrich Nietzsche 'La nascita della tragedia dallo spirito della musica ovvero grecità e pessimismo'. Il progetto è formato da due sculture Himmel (Cielo) e Erde (Terra), che fanno riferimento al restauro e alla realizzazione degli spazi della Fondazione terminati fra il 2015 e il 2018 e si riferiscono alla fase di restauro e costruzione degli spazi della Fondazione, e da dodici quadri in styrodur che danno il titolo all'intera installazione e rappresentano da foglie d'alberi a pagine di libri, cioè disegnano il percorso di produzione della carta.

L'edificio biblioteca è quello dove si trovano il Bar Luce, ideato dal regista Wes Anderson, il bookshop e l'Accademia dei bambini attiva sabato e domenica.

Nei weekend il Cinema presenta una programmazione costituita da due sezioni: "Origine", film del passato e restauri e "Indagine", prime visioni e opere sperimentali. "Atlas", una selezione di opere di artisti contemporanei rilevanti per la storia della Fondazione, rimane visibile nei sei piani espositivi della Torre, dove si trova anche un ristorante che offre una vista inaspettata sulla città di Milano. (ANSA).