Ucraina: Odg Lombardia a fianco colleghi in area guerra

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - L'Ordine dei giornalisti della Lombardia è al fianco delle operatrici e degli operatori dell'informazione impegnati in queste ore sul campo per documentare il conflitto tra Ucraina e Russia. Ancora una volta - viene affermato sul sito dell'Ordine - il ruolo del giornalismo si mostra essenziale per rendere visibile al mondo la brutalità della guerra.

"Siamo al fianco delle colleghe e colleghi in prima linea, a cui rivolgiamo gratitudine per l'indispensabile lavoro di verità che stanno svolgendo mettendo a repentaglio la propria incolumità", afferma il presidente Riccardo Sorrentino. (ANSA).