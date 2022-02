Ucraina, Fontana: 'Rischiamo pesanti conseguenze economiche'

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Le conseguenze economiche dell'intervento della Russia in Ucraina rischiano di essere pesanti per la nostra regione. Ho la speranza e l'illusione che il buonsenso e la diplomazia possano riprendere la situazione in mano e far recedere da questo atto di guerra assolutamente inaccettabile e che crea gravissimi problemi all'Europa e al mondo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di una conferenza stampa sul sistema lombardo degli Istituti Tecnici Superiori.

"L'interscambio con la Russia della Lombardia rappresenta quasi il 50% dell'intero Paese - ha aggiunto il governatore -.

Le preoccupazioni ci sono, oltre al turismo ci sono i tanti interscambi che esistono, non è certamente la guerra il modo per affrontare i problemi. Spero che ci sia un ripensamento, che ci sia la possibilità per ridare spazio alla diplomazia, al dialogo alla possibilità di trovare una soluzione diversa. Sono sempre fiducioso che prevalga il buonsenso". (ANSA).