Trasporti: sindacati base, domani sciopero a Linate-Malpensa

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Possibili disagi, domani, per chi vola: i sindacati di base Cub Trasporti, Flai Ts, Adl e Usb Lavoro privato hanno indetto uno sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori della Sea, la società di gestione degli scali milanesi di Linate e Malpensa. Nell'ambito dell'agitazione, che rientra nello sciopero nazionale del trasporto indetto anche da Cgil, Cisl e Uil, si svolgerà un presidio davanti l'area arrivi di Linate dalle 10.30 alle 13.30.

La protesta dei sindacati di base, il cui slogan è "I lavoratori non sono in vendita", è "contro le politiche del Consiglio di amministrazione Sea; la cessione del reparto Ict (servizi informatici); l'esternalizzazione delle attività; l'ipotesi di ulteriori cessioni di quote Sea da parte del Comune di Milano e per modificare il piano industriale 2021-2025".

"E' inaccettabile che la Sea di proprietà pubblica intraprenda una privatizzazione di fatto della Sea - sottolinea Gianni Cervone, segretario provinciale Cub-Trasporti -. Noi invece chiediamo il rilancio della società e il blocco delle esternalizzazioni" (ANSA).