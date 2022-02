Mostre: Ridere con Charlot al Kapannone dei Libri di Angera

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Un lungo tappeto rosso - come quelli calcati dalle star del cinema - darà il benvenuto alla nuova mostra 'Ridere con Charlot', curata da Andrea Kerbaker, che il Kapannone dei Libri dedica a Charlie Chaplin e al suo personaggio, ancora oggi icona mondiale. Una mostra in cui non potevano mancare omaggi innanzitutto al suo celebre abbigliamento grazie a un allestimento divertente e scenografico con una grande bombetta sollevata da terra, cartonati a grandezza naturale dei più famosi personaggi, colorati manifesti del cinema, spezzoni dei film che lo hanno reso celebre, libri e riviste da tutto il mondo e poi ancora brochure, programmi di sala, locandine e poster. Materiale molto vario e allegro che, in tre sezioni, ripercorre vita e carriera di Chaplin. La prima sezione è ovviamente dedicata alla cinematografia con le locandine, le fotobuste, i poster, gli spezzoni più significativi dei film più celebri: Il Monello, La febbre dell'oro, Il circo, Luci della città, Tempi moderni e Il grande dittatore. Una parte della mostra è dedicata anche ai film postbellici, da Monsieur Verdoux a Luci della ribalta.

Al Chaplin privato, attraverso i libri, è dedicata la seconda sezione della mostra, che restituisce il ritratto di una personalità controversa e dalla vita familiare burrascosa con 88 anni di vita, 11 figli e 4 mogli, tutte molto più giovani di lui.

Piccola ma succosa la terza parte della mostra: Charlot rimesso in scena da altri. Il personaggio di Chaplin diventa così iconico che da subito, ad esempio, è protagonista di fumetti disegnati non da Chaplin: il primo che c'è in mostra, inglese, è del 1915, e il fenomeno proseguirà in vari paesi del mondo fino a tutti gli anni Settanta (ancora nel 1992 esce per Skira il volume illustrato Une dimanche avec Chaplin).

La mostra al Kapannone dei Libri (ad Angera, provincia di Varese) sarà inaugurata il 4 marzo alle ore 17.30 e resterà aperta fino al 14 aprile. (ANSA).