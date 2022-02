Moda: da tessuti e artigiani Burkina Faso nuove borse +Three

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - E' realizzata in collaborazione con il programma dell'Onu Ethical Fashion Initiative ed è il risultato della fusione tra i tessuti del Burkina Faso e la manifattura italiana, la collezione di borse Afra del brand di accessori +Three, presentata a Milano.

Al centro del progetto c'è il Burkina Faso, da cui provengono sia il cotone utilizzato per la creazione delle borse che la manualità delle artigiane coinvolte nella realizzazione dei tessuti che compongono gli 8 differenti modelli di borse, dalle classiche tote passando per le baguette, le cross-body e le pouch. Di tutte è protagonista il tessuto Bogolan, la tela grezza di cotone originaria del Paese africano e tinteggiata secondo un procedimento antico, che impiega come colore un decotto di foglie di betulla su cui spiccano disegni di fini pennellate handmade di artisti locali. Così ogni creazione è un capo unico, assemblato in Italia da artigiani toscani. (ANSA).