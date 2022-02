Minaccia di gettarsi dal balcone, salvata da carabinieri

(ANSA) - SEREGNO, 24 FEB - Una donna di 61 anni é stata salvata dai carabinieri a Seregno (Monza), dopo che si era barricata sul balcone, forse in stato confusionale, minacciando di gettarsi nel vuoto. La donna, dopo aver serrato la porta di casa sua, al terzo piano di un condominio, si è chiusa in balcone dove, urlando frasi sconnesse, tra cui "io mi butto giù". I militari, chiamati dai vicini di casa della donna, hanno intavolato con lei una lunga ed estenuante trattativa grazie ad un negoziatore dell'Arma, prima di riuscire a raggiungerla con l'aiuto dei vigili del fuoco. Usando un cestello elevabile, dopo oltre quattro ore, i carabinieri sono riusciti ad immobilizzarla e salvarla. Trasportata in ospedale a Vimercate (Monza), la donna é stata ricoverata in psichiatria per accertamenti. (ANSA).