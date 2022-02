Europa League, Gasperini: 'Felice per Malinovskyi'

(ANSA) - BERGAMO, 24 FEB - "Sono felice per Malinovskyi, non è stata una giornata facile per nessuno e tantomeno per lui, che è coinvolto personalmente con la sua famiglia in Ucraina". Gian Piero Gasperini ha un pensiero per l'autore della doppietta che ha permesso all'Atalanta di qualificarsi agli ottavi di Europa League: "Stamattina mi ha detto di essere pronto per giocare. Un piccolo sorriso in un momento così difficile", il commento del tecnico dei nerazzurri. "Contro l'Olympiacos non era così facile come lascia intendere il risultato, ora la competizione presenta già dagli ottavi squadre molto consistenti. Anche noi però siamo duri da affrontare", l'analisi sulla partita.

Ora i nerazzurri si ributtano alla rincorsa del quarto posto: "Il periodo vissuto è incancellabile, speriamo che sia finito perché dobbiamo ributtarci in campionato - chiude -. Speriamo un un po' di normalità: la qualificazione dà morale a una squadra piuttosto frustata per via degli episodi e non per altro.

Facciamo la nostra corsa con dignità e rispetto". (ANSA).