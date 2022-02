Balestra riparte da Milano

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Racconta la voglia di vivere la notte e fare l'alba, la collezione con cui la storica casa di moda Balestra - fondata a Roma nel 1959 - torna a Milano Moda Donna, con un team creativo di giovani talenti, incaricati di portare il brand nel futuro.

"Si dice che chi vede il sole sorgere in sogno stia per iniziare un periodo di rinascita e cambiamento. E' un simbolo di ottimismo e fiducia nel domani," dice Sofia Bertolli Balestra, responsabile delle attività di ricerca, design e brand identity del brand. La collezione, ideata per superare la stagionalità, parte dalle radici del brand: "ci siamo lasciati ispirare - racconta Sofia, terza generazione dei Balestra - dal mitico periodo Balestra tra la fine degli anni Settanta e Ottanta, con richiami a forme morbide, scollature vertiginose e spalle fuori misura, regalando completa libertà al corpo. Un sogno felice che va dal giorno alla notte".

La collezione, ispirata a una donna forte, ha al suo centro l'amore per Roma, che ritorna sulla stampa dei tessuti con incisioni settecentesche di Giovanni Battista Piranesi, filtrate dall'iconico Blu Balestra. "Renato Balestra, come Piranesi, fu rapito da Roma facendosene poi ambasciatore nel mondo. Citare la città - conclude Sofia - è un invito a sognare, a lasciarsi trasportare dalle emozioni, immaginando luoghi fisici e ideali".

(ANSA).