Sala, vigilerò perché Milano-Cortina sia come Expo

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - "Sulle Olimpiadi vigilerò sul fatto che il lavoro venga fatto allo stesso modo" di Expo Milano 2015, "ce la faremo anche questa volta e dimostreremo che Milano sarà di nuovo in grado di stupire il mondo, con un nuovo modello di accoglienza, di rispetto dell'ambiente e di efficienza". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulle sue pagine social parlando dell'organizzazione dei giochi invernali del 2026. Sala è appena tornato da Pechino dove ha ricevuto la bandiera olimpica. "Ho preso un bel freddo allo stadio di Pechino ma ne è valsa la pena. Perché sbandierare i cinque anelli olimpici di fronte al mondo intero è stata una grande emozione e anche un grande onore - ha concluso -. Sono tornato con la mente al 31 ottobre del 2010, dodici anni fa, quando a Shanghai ha ricevuto la bandiera del Bie per l'Expo 2015 e avevo la stessa fiducia che ho oggi". (ANSA).