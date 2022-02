In dieci giorni oltre 1.400 firme per salvare stadio di San Siro

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - In meno di dieci giorni sono state raccolte oltre 1.400 firme per il referendum che chiede di salvare lo stadio di San Siro, che sarà abbattuto per fare spazio al nuovo impianto voluto da Inter e Milan. Lo hanno annunciato i promotori del Comitato Referendum per San Siro che hanno promosso la consultazione che potrebbe tenersi il prossimo autunno. Sono ancora 13.600 le firme da raccogliere per poter poi indire il referendum ma prima di partire con la raccolta i promotori devono aspettare i tempi tecnici del Comune che deve dare il parere di ammissibilità.

"Tre quarti delle firme sono arrivate online sulla piattaforma partecipativa del Comune di Milano - ha spiegato Lorenzo Lipparini, ex assessore alla Partecipazione che è tra i promotori del referendum-. La piattaforma verifica in automatico l'autenticità della firme. Il Comune ha un mese di tempo per verificare la correttezza delle firme raccolte e un altro mese servirà ai garanti per stabilire l'ammissibilità dei quesiti, non ci aspettiamo delle sorprese ma che tutto possa procedere in modo spedito".

I promotori hanno annunciato anche l'avvio di una raccolta fondi pubblica per sostenere il referendum. Le risorse raccolte saranno utilizzate per fare pubblicità e per sostenere i banchetti perché nella seconda fase di raccolte firme "vorremmo essere ogni settimana in tutte le zone della città", hanno concluso. (ANSA).