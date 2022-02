Donatella Finocchiaro vince il Premio Duse

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il Premio Eleonora Duse 2020-2021 è stato assegnato all'attrice Donatella Finocchiaro. Dopo un anno di sosta dovuto alla pandemia, il premio intitolato alla grande interprete teatrale femminile del Novecento torna alla ribalta.

Raccogliendo gli stimoli di due difficili e complesse stagioni teatrali, 2019-2020 e 2020-2021, la giuria del Premio, composta dalle critiche e studiose Anna Bandettini, Maria Ida Biggi e Magda Poli, ha deciso di premiare Donatella Finocchiaro, un'attrice che ha dimostrato bravura, talento e passione su più campi, dal teatro al cinema, in tanti film d'autore, come anche in televisione. Il riconoscimento in particolare va alla sua interpretazione de Il filo di mezzogiorno di Ippolita Di Majo con la regia di Mario Martone in cui ha raccontato l'avventura esistenziale di una donna forte e sfaccettata come la scrittrice Goliarda Sapienza. A questa prova va aggiunta l'altra notevole interpretazione della bella Pinuccia del film Le sorelle Macaluso, diretto da Emma Dante, in cui Donatella Finocchiaro ha portato l'esperienza e il lavoro d'attrice proprie del palcoscenico, dando un valore e uno spessore non convenzionali al cinema.

Come vuole la consuetudine del Premio Eleonora Duse, su segnalazione della giuria, l'attrice premiata indica con una menzione speciale un'attrice della nuova generazione come personalità emergente nell'interpretazione femminile. In questo caso, Donatella Finocchiaro ha scelto di assegnare la menzione speciale a Matilde Vigna, attrice applaudita negli spettacoli, tra gli altri, di Antonio Latella e Leonardo Lidi.

Il premio Eleonora Duse, nato per volontà della Banca Popolare di Vigevano oltre trent'anni fa, nel corso degli anni è stato assegnato alle più grandi interpreti della scena italiana, da Lydia Alfonsi a Mariangela Melato, Pamela Villoresi, Alida Valli, Anna Bonaiuto per citarne solo alcune. Il Premio Eleonora Duse si svolge in collaborazione con la Fondazione Banca Popolare di Vigevano, Intesa Sanpaolo, il Piccolo Teatro di Milano e con il patrocinio del Comune di Milano. La cerimonia di consegna si terrà lunedì 28 febbraio, alle ore 19.00, al Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2, Milano. (ANSA).