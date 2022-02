Campari: crescita a doppia cifra nel 2021, aumenta dividendo

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Campari nel 2021 ha registrato una solida performance del business con crescita a doppia cifra di tutti gli indicatori finanziari rispetto sia al 2020 che al 2019, nonostante gli effetti della quarta ondata della pandemia su consumi e logistica e l'intensificarsi della pressione sui costi dei materiali.

Aumenta così il dividendo proposto a 0,06 per azione (+9,1% sul 2020) alla luce di un utile rettificato di 307,9 milioni, in aumento del 52,4% e un utile netto di 284,8 milioni (+51,6%) dopo rettifiche operative, finanziarie e fiscali pari per 23,1 milioni. Le vendite nette nel 2021 hanno raggunti i 2.172,7 milioni, con una variazione organica pari al +25,6% rispetto al 2020 (variazione totale pari al +22,6%) e del 20,5% rispetto al 2019.

I risultati, pur in crescita, sono stati accolti in Borsa con un forte calo del titolo Campari perché rivelatisi al di sotto delle attese del mercato. (ANSA).