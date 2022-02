Armani invita i suoi dipendenti alla sfilata Emporio

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Giorgio Armani ha invitato 400 dipendenti ad assistere alla sfilata della linea Emporio Armani, il 24 febbraio alla Milano Fashion Week, per ringraziarli del loro contributo durante il Covid.

"Preso atto della possibilità di ripristinare la capienza totale in location per le sfilate, - si legge in una nota - Giorgio Armani ha deciso di destinare i circa 400 posti aggiuntivi ai dipendenti dell'azienda".

"Il gesto è simbolico: un segno di riconoscimento - conclude il comunicato - per il lavoro che viene svolto quotidianamente all'interno del Gruppo e di gratitudine per l'impegno profuso da tutti in questi ultimi due anni di pandemia". (ANSA).