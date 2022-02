Vino: Walter Lodali presenta il nuovo abito dell'azienda

Cambiare traiettoria per superare i fasti di un tempo e riproporsi con la freschezza delle nuove generazioni. Questa è la catarsi dell'azienda vinicola Lodali che, tra le più antiche a vinificare (venne fondata nel 1939) a Treiso, ha ripreso negli ultimi anni il percorso verso la qualità totale dalla vigna alla cantina con importanti investimenti e una nuova cultura del dettaglio che ha rigenerato il brand nell'immaginario dei consumatori e della critica. Così Walter Lodali, 44 anni, diploma alla Scuola enologica di Alba, ha, passo dopo passo, ripercorso il cammino del papà Lorenzo prima e del nonno Giovanni prima ancora, studiando vigna per vigna tutti i filari che arredano le pendici delle colline di proprietà della famiglia che si affacciano tra Treiso e Roddi. Viti di Nebbiolo, in primis, ma anche di Chardonnay, Barbera e Dolcetto.

“La vite e l'ambiente sono il motore di tutto: senza la massima attenzione ed il rispetto per le radici in particolare e poi anche per rami, foglie e grappoli non si può avere un'uva che contenga la magia del grande vino” racconta Lodali, aggiungendo: “In cantina abbiamo rinnovato tutto utilizzando le tecnologie più avanzate, ma soprattutto semplificando al massimo: il buon vino nasce dall'uva migliore, nella trasformazione bisogna poi solo essere delicati e precisi cercando di rispettare il più possibile le caratteristiche del territorio. Insomma: poco uomo e tanta natura!”.

Un ritorno alle origini nella ricerca di bottiglie che potessero essere identitarie per una famiglia e un marchio che hanno fatto la storia del vino di Treiso, uno dei cuori pulsanti delle Langhe. “A questo punto l’obiettivo era creare un nuovo abito in grado da un lato di rappresentare l’evoluzione della Cantina e dall’altro trasmettere la storia che si cela dietro ogni bottiglia - afferma Walter Lodali - il primo passo è stato quello di concentrarsi sulla realizzazione di un nuovo logo che comunicasse la storia e l’identità dell’Azienda. Così, dopo un lunghissimo studio che ha portato alla luce proposte differenti tra loro tutte bellissime, la scelta si è concentrata sul restyling di un lettering che era già elemento di riconoscimento sulle nostre etichette degli anni ‘50 e unico che sentivo appartenermi davvero”.

“È stata poi la volta del packaging: il lavoro è stato lungo, - prosegue Walter - ma studiato nei minimi dettagli. Per le Riserve Lorens di Chardonnay, Barbera, Barolo e Barbaresco, collezione pensata e dedicata a mio papà (portano infatti il suo nome, Lorenzo in dialetto piemontese), abbiamo scelto di dar vita ad una grafica più elegante, grazie allo sfondo avorio, e che gli rendesse ancora più omaggio: non solo è stata ridisegnata la cornice di una vecchia etichetta di Barbaresco, ma per il nome è stata ricreata, dallo studio di un tema scolastico del 1950, la calligrafia di mio papà. Per la collezione classica, invece, è stata creata un’immagine molto lineare ed elegante dove, insieme al logo, ho voluto apporre le mie iniziali, proprio per creare quel perfetto collegamento tra passato e futuro, nonchè in segno di mia totale dedizione alla cantina di famiglia”. Il packaging è stato studiato dalla SGA di Bergamo, leader nel mondo della creazione delle wine labels.