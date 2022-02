Trasporti: Cgil, Cisl e Uil;no a tre licenziamenti a Movibus

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "...Non disponendo di altre posizioni di lavoro ove poterla utilmente ricollocare, le comunichiamo il suo licenziamento". Finisce così, con queste poche, fredde parole - secondo quanto reso noto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Lombardia - la lettera con la quale si comunica il licenziamento di tre lavoratori della società Movibus di Milano, dopo "molti anni di onorato servizio, più di venti per due di loro".

L'azienda "ha visto, anche per l'anno 2021 e forse unica tra le aziende che gestiscono il Lombardia il trasporto pubblico locale, segnare un utile di bilancio grazie anche ai contributi pubblici ricevuti". Secondo i sindacati il licenziamento è "uno schiaffo in pieno volto tanto all'intera categoria dei lavoratori del trasporto pubblico locale quanto ai contribuenti italiani: l'accaduto non può far rimanere inerti le istituzioni lombarde".

"Quanto è successo è assolutamente intollerabile - affermano i tre segretari generali regionali, Luca Stanzione, Giovanni Abimelech e Antonio Albrizio -. Il sistema del trasporto pubblico locale lombardo, prossimo ad essere organizzato attraverso nuove gare, ha ricevuto sussidi pubblici anche per mantenere la stabilità occupazionale". "Troppe volte nel recente passato concludono - periodi di crisi economica sono stati utilizzati come alibi per licenziamenti. Tocca amaramente constatare che i tre lavoratori erano da sempre attivi tanto nella vita sindacale quanto nel proporre miglioramenti organizzativi anche nell'interesse aziendale". "Quale quindi la ragione di questi tre licenziamenti", si chiedono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Lombardia, "non versando affatto l'azienda in crisi". (ANSA).