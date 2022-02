Scomparso da un mese in Brasile,trovato cadavere di italiano

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - E' stato ritrovato su una spiaggia brasiliana il corpo di Marco Bonanomi, 34enne lecchese che era andato a Natale nel Paese del Sud America e da un mese non dava notizie di sé.

"Siamo stati contattati sabato dal consolato brasiliano - ha spiegato all'ANSA il sindaco di Merate Massimo Panzeri - che ci avvisava del ritrovamento del cadavere. Abbiamo avviato le verifiche e accertato che la famiglia vive a Merate ma lui era residente a Montevecchia e abbiamo avvisato loro". Sono poi state le forze dell'ordine, ha aggiunto, ad informare la famiglia.

Il corpo del 34enne è stato trovato venerdì scorso sulla spiaggia di Pontal do Sul, nella regione costiera del Paranà, nel Brasile meridionale. Secondo le autorità brasiliane, era morto da almeno tre o quattro settimane. Il cadavere, rinvenuto in un'area boschiva vicino alla spiaggia, era già in avanzato stato di decomposizione, rendendo impossibile l'autopsia. Sarebbe stata la sua fidanzata a riconoscerlo, grazie a un tatuaggio, è stato reso noto. La polizia brasiliana ha aperto un'indagine sul caso.(ANSA).