Pioltello, passeggero in aula: 'Pensavo fosse finita'

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "Ho sentito una mitragliata sotto il pavimento. Il treno era diventato indomabile, sbatacchiava a destra e a sinistra. Il rumore era quello di sassi che ci stavano mitragliando i fianchi" . È il drammatico racconto di una delle vittime del disastro ferroviario di Pioltello, nel Milanese, nel quale il 25 gennaio 2018 in seguito al deragliamento del regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi morirono 3 persone e un centinaio rimasero ferite. Il signor Franco, oggi tra i testimoni al processo in cui sono imputati, oltre a Rete Ferroviaria Italiana, che è anche responsabile civile, l'ex ad Maurizio Gentile e altri ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rfi, ha ripercorso in aula quella tragedia. "Mi ha cambiato la vita e mi ha fatto capire cosa vuol dire essere su un aereo mentre precipita. Ho cercato di chiamare mia moglie per salutarla. Ero convinto che non l'avrei più rivista, pensavo fosse finita".

"Il treno - ha raccontato la signora Sabrina, altra sopravvissuta - ha continuato la sua corsa e ha cominciato ad accartocciarsi. Io ho chiuso gli occhi e quando li ho riaperti ho visto il cielo. Ero a terra sulla massicciata, probabilmente sono stata sbalzata fuori dal vagone dopo che una parte della porta si è staccata".

"Quando ho percepito che il treno stava viaggiano a una velocità eccessiva rispetto a quello che stava accadendo ho pensato che il macchinista fosse morto" ha invece ricordato Luca Scappatura, il capotreno in servizio. Stamane durante il dibattimento sono state mostrate immagini e video inediti raccolti dalla Procura: si tratta di foto e un video girati da alcuni dei passeggeri subito dopo l'incidente e che ora sono agli atti del dibattimento. (ANSA).