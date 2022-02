Fuori Expo Dubai: l'Italia è leader in innovazione agrifood

(ANSA) - DUBAI, 22 FEB - Come l'innovazione, sopratutto quella digitale, entra nel mondo agrifood è stato al centro dell'evento di Regione Lombardia e Politecnico di Milano presso l'Innovation House. "Il progetto Ploutos, finanziato dall'Unione Europea e che coinvolge 33 partner europei, dimostra come alcune tipologie di innovazione riducono costi e confermano una leadership evidente di tutto il nostro sistema paese". Lo ha detto Filippo Renga, co-fondatore degli osservatori digital innovation del Politecnico di Milano.

"Ricordiamoci che quello che non si misura non si migliora per cui attraverso le ricerche e i dati creiamo quelle competenze che sono strettamente necessarie all'innovazione del sistema paese nel settore agrifood", ha aggiunto Renga.

"L'innovazione per la riduzione dello spreco alimentare, così come i sistemi di agricoltura 4.0 e di 'Indoor farming' che è un altro ambito chiave di innovazione orientata alla sostenibilità, e la tracciabilità 4.0 che si inseriscono all'interno di una cornice più ampia che quella è che noi chiamiamo short Food supply chain quindi filiere Corte, sono ambiti importanti in cui l'Italia ha da dire la sua", ha aggiunto Giulia Bartezzaghi, direttrice dell'Osservatorio Food Sustainability, degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

"Oggi SVA Group in partnership con gli Osservatori digitali del Politecnico di Milano hanno organizzato un evento chiave che insieme a quelli organizzati in precedenza presso l'Innovation House di Dubai creano link e delle collaborazioni molto importanti e interessanti tra aree istituzionali degli Emirati e l'Italia in aree commerciali strategiche", conclude Gianluca Marano, CEO di Sva Group. (ANSA).