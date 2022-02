Fontana: 'Da lunedì la Lombardia in zona bianca'

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Da lunedì la Lombardia passerà in zona bianca. Lo ha anticipato il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Da lunedì saremo bianchi" ha detto Fontana interpellato dai giornalisti a margine dei Consiglio regionale.

La decisone ufficiale della Cabina di monitoraggio arriverà venerdì, quando per la Lombardia saranno passati i 14 giorni con i parametri delle ospedalizzazioni per Covid sotto la soglia del giallo. (ANSA).