Cuoio di Toscana debutta con la sua etichetta a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Cuoio di Toscana - brand del Consorzio Vero Cuoio Italiano - debutta il 22 febbraio a Milano Moda Donna con il suo brand, e con un invito, 'Step into the green side', accompagnato da una performance live di Noemi al Grand Hotel et de Milan. Alla base della prima collezione con la nuova label CDT, composta da 5 borse e un mocassino, per lui e per lei, il valore della sostenibilità. Il Consorzio infatti ha sempre puntato su materie e processi di lavorazione naturali ed ecologici, che affondano nella sua storia. Il Cuoio di Toscana è infatti naturale e sostenibile, grazie al processo di concia vegetale lenta in vasca, basato sull'uso degli estratti naturali, i tannini di castagno, mimosa e quebracho, che garantiscono una lavorazione metal free. La prima collezione è stata presentata con un video evocativo, che invita a riflettere sulle conseguenze delle proprie scelte, così come i due collage realizzati dall'illustratrice Giorgia Ascolani per le borse, dove viene sintetizzato il percorso sostenibile che passa attraverso il recupero dell'acqua, il riciclo dei residui solidi prodotti dalle concerie, l'uso di energie rinnovabili. Le borse, fatte a mano, contengono una shopper in iuta staccabile illustrata da Ascolani, mentre il mocassino per lui e per lei, in cuoio intrecciato, realizzato e tinto a mano, ha la suola 'green'. (ANSA).