Cinema: giovani autistici in cammino sulla Francigena

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Un'immersione nel mondo dell'autismo per abbattere pregiudizi e preconcetti: è 'Sul sentiero blu', un emozionante documentario sul viaggio di un gruppo di giovani autistici sull'antica via Francigena, che arriva nelle sale dal 28 febbraio con Wanted Cinema, in collaborazione con il Cai. Il documentario, per la regia di Gabriele Vacis e la produzione di Michele Fornasero per Indyca, segue i protagonisti, insieme ai loro medici ed educatori, nel loro cammino, oltre 200 chilometri a piedi in 9 giorni. Un viaggio di crescita, tra fatica e divertimento, in cui affrontano e imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a specifici programmi abilitativi per sviluppare le competenze sociali. Non a caso il documentario è parte del progetto "Con-tatto", iniziativa lanciata lo scorso 2021 dal Rotary International Distretto 2031 (che ha collaborato anche alla parte organizzativa del film) e realizzata grazie al contributo scientifico del dottor Roberto Keller, direttore del Centro Regionale per i Disturbi dello spettro dell'Autismo in età adulta della ASL Città di Torino. Ne è venuto fuori "un film su un'esperienza eccezionale perché sono eccezionali - sottolinea il regista - le persone che compiono l'impresa". "I pellegrini di un tempo partivano dalle periferie più oscure per 'conquistare' il centro, l'ombelico del mondo. Questo viaggio - conclude Vacis - dimostra che l'ombelico del mondo possiamo trovarlo solo dentro alle persone. Persone straordinarie perché portatrici di visioni non comuni. L'autismo è una condizione ancora difficile da comprendere. Il film prova a svelarla, a riconoscerla". (ANSA).