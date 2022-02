Benetton entra nel metaverso passando dal negozio

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Un incrocio tra realtà fisica e connessione digitale, tutto declinato in rosa: è il negozio United Colors of Benetton di Corso Vittorio Emanuele, a Milano, rivoluzionato in occasione della Fashion Week e in vista del debutto nel metaverso. "Abbiamo voluto capovolgere l'esperienza immersiva - spiega l'ad Massimo Renon - creando nel retail fisico lo stesso ecosistema emozionale che avrà il nuovo store virtuale nel metaverso che aprirà nelle prossime settimane". Nello store sul metaverso, i visitatori non acquisteranno capi, ma parteciperanno a esperienze di gaming che consentiranno loro di accumulare QR code per effettuare acquisti nello store fisico.

"Siamo tra i primi brand a sperimentare l'omnicanalità diffusa, cioè la circolarità tra mondo fisico - metaverso - mondo fisico - spiega Antonio Patrissi, Chief Digital Officer di Benetton Group - L'intento è offrire un ponte dimensionale tra presente e futuro, tra reale e virtuale, passando attraverso un'esperienza di brand sempre più immersiva e soprattutto vicina al linguaggio dei giovani".

L'allestimento, che caratterizzerà lo store milanese per quattro settimane, è accompagnato dal progetto #playchange, con 5 talent - la conduttrice radiofonica Andrea Delogu, il conduttore televisivo Stefano di Martino e le star dei social Giulia Paglianiti, Davide Vavalà e Anna Ciat - che racconteranno le loro personali storie di cambiamento. (ANSA).